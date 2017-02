W pierwszym spotkaniu w Warszawie padł bezbramkowy remis. O awansie Ajaksu zadecydowała bramka Nicka Viergevera. Malarz po strzale Amina Younesa odbił piłkę, a Viergever trafił do bramki z kilku metrów.

Odbiłem do boku trudną piłkę, bo ona uciekała. Przy golu zrobiłem to, co mogłem. Nie róbcie ze mnie kozła ofiarnego. Nie czuję się winny straty bramki – podkreślił Malarz.