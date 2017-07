Mecz Lecha ze zdobywcą Pucharu Macedonii rozpocznie się o godz. 17.00. Zespół "Kolejorza" przywitały wysokie temperatury.

W czasie meczu ma być jednak chłodniej. Wysoka temperatura nie będzie dla nas problemem. Pogoda będzie równa dla obu zespołów. Oczywiście nasi rywale regularnie trenują w takich warunkach i są do nich przygotowani, ale my też będziemy gotowi do gry - powiedział trener trzeciej drużyny minionego sezonu ekstraklasy Nenad Bjelica cytowany przez oficjalną stronę klubu.