Mecz w Poznaniu rozpocznie się o godz. 20.15, natomiast w Danii (w Herning) - kwadrans później.

Oba polskie zespoły, po dość korzystnych wynikach pierwszych spotkań, nie ukrywają optymizmu przed rewanżami.

Może to dziwnie zabrzmi, co teraz powiem, ale dla mnie wynik 0:0 jest lepszy niż gdybyśmy wygrali 1:0. Dlaczego? Bo lepiej możemy się przygotować do rewanżu, jest większa mobilizacja. Gdybyśmy wygrali 1:0, to wówczas moglibyśmy się zastanawiać, czy skupić się na obronie, czy może jednak zaatakować. Tu nie możemy kalkulować, musimy być mocno skoncentrowani i grać o zwycięstwo - przyznał trener Lecha Nenad Bjelica.