Legia jest jedynym polskim klubem, który pozostał w europejskich pucharach. Podopieczni trenera Jacka Magiery odpadli z rywalizacji o Ligę Mistrzów przegrywając dwumecz z FK Astana, ale mogą jeszcze wystąpić w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Wystarczy, że wyeliminują poznanego w piątego rywala.

Rozlosowane zostaną 44 drużyny. 29 to zwycięzcy trzeciej rundy eliminacji LE, a pozostałe 15 to pokonani w kwalifikacjach do LM. Jeszcze przed losowaniem, z przyczyn logistycznych, UEFA podzieli kluby na grupy.

Teoretycznie najsilniejsi rywale to: Panathinaikos Ateny, portugalskie Maritimo Funchal, Rosenborg Trondheim, Hajduk Split, Crvena Zvezda Belgrad czy AEK Ateny. Oprócz Osijeku i Videotonu niespodziankę udało się sprawić także słoweńskiej ekipie NK Domżale, która wyeliminowała SC Freiburg.

Legia może też zagrać z holenderskim FC Utrecht, który wyeliminował Lecha Poznań.

Początek losowania o godzinie 13.00.

Potencjalni rywale Legii w czwartej rundzie eliminacji LE:

Panathinaikos Ateny (Grecja), Maritimo Funchal (Portugalia), Rosenborg Trondheim (Norwegia), Hajduk Split (Chorwacja), Sheriff Tyraspol (Mołdawia), Apollon Limassol (Cypr), PFK Oleksandria (Ukraina), Videoton FC (Węgry), Crvena Zvezda Belgrad (Serbia), Skanderbeu Korcza (Albania), FC Utrecht (Holandia), AEK Ateny (Grecja), Rheindorf Altach (Austria), AEK Larnaka (Cypr), FH Hafnafjoerdur (Islandia), Viitorul Konstanca (Rumunia), NK Osijek (Chorwacja), Vardar Skopje (Macedonia), NK Domżale (Słowenia), Oestersunds FK (Szwecja), Skendija Tetowo (Macedonia), Suduva Mariampol (Litwa)