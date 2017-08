"Oglądałem dwa mecze Sheriffa Tyraspol. W tym zespole są ambitni piłkarze, którzy z pewnością będą walczyć o jak najlepszy wynik. To solidna drużyna, która lubi atakować i dobrze prezentuje się w grze z kontrataku. Podczas wieczornej odprawy taktycznej przekażemy naszą wiedzę zawodnikom. Przygotowujemy się do tego meczu tak jak do innych. Czeka nas bitwa" - powiedział Magiera na środowej konferencji prasowej.

Szkoleniowiec mistrzów Polski zwrócił uwagę na 25-letniego napastnika Badibangę.

"To szybki, ruchliwy zawodnik, który lubi być w posiadaniu piłki. W mołdawskiej drużynie są gracze dobrze wyszkoleni technicznie oraz ostro grający, który nie są zbyt zwinni. W tym dwumeczu zrobimy wszystko, aby grać w Lidze Europejskiej. Tylko tak możemy się rozwijać. W ten sposób można zbierać doświadczenie i z każdym sezonem stawać się lepszą drużyną" - ocenił Magiera.

Latem do stołecznego zespołu dołączyło kilku graczy, którzy póki co nie spełniają oczekiwań.

"Liczę, że każdy kolejny mecz będzie przełomowy i pozwoli im wejść na wysoki poziom. Potrzeba trochę czasu, aby ich wkomponować do zespołu. Z powodu dużego natężenia meczów, ostatnio mieliśmy tylko zajęcia teoretyczne. Dopiero we wtorek przeprowadziliśmy pierwszy trening po dłuższej przerwie" - dodał.

Szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Miroslava Radovica i Jakuba Czerwińskiego. Pod znakiem zapytania stoi występ Michała Kopczyńskiego. Jednym z pozyskanych graczy jest Inaki Astiz, który wrócił do Legii po dwuletnim pobycie w APOEL-u Nikozja.

"W obliczu kontuzji Czerwińskiego potrzebowaliśmy natychmiast środkowego obrońcy. Inaki gwarantuje solidność i spokojne wejście do klubu, bo wie jak on funkcjonuje i jakie są oczekiwania. Ostatni mecz rozegrał dwa miesiące temu, ale zawsze przykładał się do swoich obowiązków. Teraz musimy wkomponować go do drużyny" - powiedział Magiera.

W oficjalnej konferencji prasowej wziął udział również reprezentant Polski Krzysztof Mączyński. Wspominał rywalizację z kazachskim zespołem FK Astana w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

"Z tej rywalizacji płynie nauka. Na pewno inaczej byśmy teraz rozmawiali, gdybyśmy nie stracili w Astanie trzeciej bramki. To już za nami i musimy się skupić na przyszłości. Popełniliśmy wiele błędów, których nie możemy powtórzyć" - podkreślił Mączyński.

Mecz Legia Warszawa - Sheriff Tyraspol w 4. rundzie eliminacji Ligi Europejskiej odbędzie się w czwartek o godz. 20.45. Rewanż tydzień później w Tyraspolu.