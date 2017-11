Do zdarzenia doszło 19 października w 64. minucie spotkania w Liverpoolu. W pobliżu linii końcowej doszło do przepychanek z udziałem piłkarzy obu zespołów. We wszystko próbowali wmieszać się najbliżej stojący kibice Evertonu, a jeden z nich, trzymając ma ręku kilkuletnie dziecko, próbował pięścią uderzyć bramkarza Lyonu Anthony'ego Lopesa.

Sprawca już wcześniej dostał od klubu zakaz stadionowy. Mecz wygrał Olympique 2:1.