Sporting Lizbona pokonał u siebie Viktorię Pilzno 2:0. W korzystnej sytuacji przed rewanżem w Kijowie jest Dynamo, w barwach którego cały mecz rozegrał Kędziora (zdobył w niedzielę bramkę w ukraińskiej ekstraklasie). Jego zespół zremisował w Rzymie 2:2, choć kończył mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Denysa Harmasza.

>>>Lazio - Dynamo 2:2. Zobacz gole

Wcześniej odbyły się cztery inne mecze. Lokomotiw Moskwa z Maciejem Rybusem przegrał w Madrycie z Atletico 0:3, a Borussia Dortmund bez kontuzjowanego Łukasza Piszczka uległa u siebie FC Salzburg 1:2. Z kolei Milan przegrał z Arsenalem 0:2, a CSKA Moskwa uległo u siebie Olympique Lyon 0:1.

>>>Atletico - Lokomotiw 3:0. Zobacz gole

>>>Borussia - Salzburg 1:2. Zobacz gole

Milan i Arsenal to zdecydowanie najciekawsza para na tym etapie rywalizacji. Oba zespoły wyraźnie rozczarowują w krajowych rozgrywkach. W Mediolanie górą byli "Kanonierzy". W 15. minucie do bramki gospodarzy trafił sprowadzony zimą z Manchesteru United Henrich Mchitarjan. Piłka po strzale Ormianina odbiła się jednak od obrońcy Milanu i kompletnie zmyliła Gianluigiego Donnarummę. Tuż przed przerwą Aaron Ramsey wykorzystał świetne podanie Mesuta Oezila, z łatwością minął bramkarza Milanu i wpakował piłkę do pustej bramki.

>>>AC Milan - Arsenal 0:2. Zobacz gole

Porażki na własnym boisku doznała również Borussia Dortmund. W kadrze meczowej niemieckiego zespołu zabrakło Piszczka, który z powodu urazu nie dokończył środowego treningu. FC Salzburg odniósł pierwsze w historii zwycięstwo z niemieckim zespołem na wyjeździe.

Aspiracje do wygrania rozgrywek potwierdziło Atletico Madryt, które pewnie pokonało Lokomotiw Moskwa 3:0. Bramki dla hiszpańskiego zespołu zdobyli Saul Niguez (22), Diego Costa (47) i Koke (90). W barwach Lokomotiwu całe spotkanie rozegrał Rybus.

Porażki doznał drugi moskiewski zespół - CSKA uległo u siebie Olympique Lyon 0:1.

Wszystkie spotkania LE w tym tygodniu, podobnie jak Ligi Mistrzów, poprzedziła minuta ciszy dla uczczenia pamięci 31-letniego kapitana Fiorentiny Davide Astoriego, który nagle zmarł w niedzielę.

Finał Ligi Europejskiej zaplanowano na 16 maja w Lyonie.

Wyniki pierwszych meczów 1/8 finału (rewanże 15 marca):

Atletico Madryt - Lokomotiw Moskwa 3:0 (1:0)

AC Milan - Arsenal Londyn 0:2 (0:2)

CSKA Moskwa - Olympique Lyon 0:1 (0:0)

Borussia Dortmund - FC Salzburg 1:2 (0:0)

Lazio Rzym - Dynamo Kijów 2:2 (0:0)

RB Lipsk - Zenit St. Petersburg 2:1 (0:0)

Olympique Marsylia - Athletic Bilbao 3:1 (2:1)

Sporting Lizbona - Viktoria Pilzno 2:0 (1:0)