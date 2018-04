Podopieczni Diego Simeone niespodziewanie przegrywali na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona od 28. minuty, kiedy strzałem głową z ostrego kąta do bramki gości trafił Fredy Montero. Gospodarzom zabrakło jednej bramki, aby doprowadzić do dogrywki, bo pierwsze spotkanie Atletico wygrało 2:0. Jednak hiszpański zespół nie pozwolił sobie na stratę drugiego gola i awansował do kolejnej rundy.

>>>Sporting - Atletico 1:0. Zobacz wideo

Z kolei Arsenal po 50 minutach przegrywał na wyjeździe z CSKA Moskwa 0:2 po trafieniach Fiodora Czałowa (39) i Kirilla Nababkina (50). Jednak kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry gola dla gości uzyskał Danny Welbeck, który dwie bramki zdobył w niedzielnym meczu ligi angielskiej z Southampton (3:2). W końcówce spotkania wyrównał Aaron Ramsey. W pierwszym meczu Arsenal wygrał 4:1.

>>>CSKA - Arsenal 2:2. Zobacz gole

Debiutujący w europejskich pucharach wicemistrz Niemiec RB Lipsk przed tygodniem pokonał u siebie Olympique Marsylia 1:0, ale w czwartkowym rewanżu przegrał na wyjeździe 2:5.

>>>Olympique - RB Lipsk 5:2. Zobacz gole

W rywalizacji Salzburga z Lazio bramki padły dopiero w drugiej połowie (pierwszy mecz włoski zespół wygrał u siebie 4:2). W rewanżowym spotkaniu 10 minut po zmianie stron Ciro Immobile wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem gospodarzy i wydawało się, że losy awansu są rozstrzygnięte na korzyść Lazio. Jednak odpowiedź austriackiego zespołu była natychmiastowa, bo wyrównał Munas Dabbur.

Kiedy wydawało się, że piłkarze Lazio kontrolują przebieg gry, stracili trzy bramki w ciągu czterech minut. W 72. minucie bramkarza gości pokonał Amadou Haidara, a następnie Hee-Chan Hwang i Stefan Lainer. Tym samym to Salzburg awansował do dalszej fazy rozgrywek.

>>>Salzburg - Lazio 4:1. Zobacz gole

Półfinały odbędą się 26 kwietnia i 3 maja. Finał Ligi Europejskiej zaplanowano na 16 maja w Lyonie. Triumfator uzyska prawo gry w Lidze Mistrzów w sezonie 2018/19.

Wyniki meczów rewanżowych ćwierćfinału Ligi Europejskiej (gwiazdka oznacza awans):

*Olympique Marsylia - RB Lipsk 5:2 (3:1), pierwszy mecz 0:1

CSKA Moskwa - Arsenal Londyn* 2:2 (1:0), 1:4

Sporting Lizbona - Atletico Madryt* 1:0 (1:0), 0:2

*FC Salzburg - Lazio Rzym 4:1 (0:0), 2:4

Półfinały - 26 kwietnia i 3 maja

Finał - 16 maja (Lyon)