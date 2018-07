Redakcja Dziennik.pl

Inauguracja sezonu w wykonaniu Lecha nie była może spektakularna, ale zwycięstwo 2:0 przybliża go do awansu do drugiej rundy rozgrywek. Podopieczni Ivana Djurdjevica grali nieźle przez pierwsze pół godziny i momentami w drugiej połowie.

Zwycięstwo Lecha na stadionie obejrzało blisko 100 dziennikarzy i fotoreporterów. Po zakończeniu poprzedniego sezonu decyzją wojewody wielkopolskiego stadion "Kolejorza" został zamknięty dla publiczności na trzy mecze w europejskich pucharach i pięć ligowych. To kara za wybryki kibiców podczas majowego meczu Lecha z Legią w ostatniej kolejce ekstraklasy.

Djurdjevic w czwartkowy wieczór zaprezentował swój pomysł na Lecha z ustawieniem 3-5-2, a w roli drugiego obok Christiana Gytkjaera napastnika wystąpił Darko Jevtic. W składzie pojawił się też Norweg Thomas Rogne, który w poznańskim klubie przebywa już od ponad pół roku, ale nie było mu dane zadebiutować na boisku. Pierwsze oficjalne spotkanie w barwach "Kolejorza" zanotował pomocnik Tomasz Cywka, a w drugiej połowie wystąpił inny debiutant Portugalczyk Pedro Tiba.

Gospodarze rozpoczęli od mocnego uderzenia i po kwadransie wygrywali już 2:0. Oba gole to zasługa duetu Gytkjaer - Maciej Makuszewski. W 10. minucie reprezentant Polski najpierw idealnie dośrodkował, a Duńczyk efektownym wolejem trafił do siatki. Niespełna pięć minut później Makuszewski wywalczył rzut karny, a Gytkjaer nie pomylił się z 11 metrów.

Zanosiło się na łatwe i wysokie zwycięstwo poznaniaków, którzy jednak po dwóch szybko strzelonych bramkach spoczęli na laurach. Goście z kolei przez pierwsze 20 minut prezentowali się bardzo słabo, popełniali sporo błędów, które wynikały też z nie najwyższych umiejętności technicznych.

Dopiero pod koniec pierwszej połowy piłkarze Gandzasaru ożywili się w swoich poczynaniach ofensywnych, wykorzystując dość bierną postawę lechitów. Gekham Harutiunjan z dystansu próbował pokonać Jasmina Burcia, który z najwyższym trudem sparował piłkę.

W drugiej połowie Gytkjaer miał wyborną okazję na kolejnego gola, który mógłby przesądzić losy awansu do kolejnej rundy. Duński napastnik nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Geworgiem Kasparowem.

Ormianie nie rezygnowali ze zdobycia kontaktowego gola, który w kontekście dwumeczu miałby duże znaczenie. Po jednym z kontrataków Alex Junior mocno uderzył, ale wzdłuż bramki. Wbiegający w pole karne Lecha jego koledzy mieli prawo mieć duże pretensje, że zachował się dość egoistycznie.

Kolejnego gola szukali również gospodarze, choć można było odnieść wrażenie, że grają w nieco zwolnionym tempie. Nieco więcej emocji przyniosło ostatnie 10 minut. Najpierw lechici mieli dużo szczęścia, bowiem Harutiunjan główkował z kilku metrów prosto w Burica. W odpowiedzi Lech wyprowadził kontrę, Makuszewski minął bramkarza rywali, ale zamiast strzelać, podał do nieobstawionego Pawła Tomczyka. Napastnik "Kolejorza", który na murawie pojawił się minutę wcześniej, miał pustą bramkę, lecz posłał piłkę nad poprzeczką. Już w doliczonym czasie Kasparow znów wygrał pojedynek sam na sam, tym razem z Maciejem Gajosem.

Rewanż odbędzie się w 19 lipca o godz. 19.00 w Erywaniu, bowiem stadion Gandzasaru nie spełnia wymogów UEFA.

W przypadku awansu, Lech w drugiej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą pary Connah's Quay Nomads FC (Walia) - Szachtior Soligorsk (Białoruś). Pierwsze spotkanie Białorusini wygrali na wyjeździe 3:1.

Lech Poznań – Gandzasar Kapan 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Christian Gytkjaer (10), 2:0 Christian Gytkajer (15-karny)

Żółte kartki: Lech – Vernon De Marco, Pedro Tiba; Gandzasar - Aleksandr Swierczynskij

Lech Poznań: Jasmin Buric – Rafał Janicki, Thomas Rogne, Vernon De Marco – Maciej Makuszewski, Tomasz Cywka, Maciej Gajos, Mihai Radut (59. Pedro Tiba), Wołodymyr Kostewycz – Christian Gytkjaer (86. Paweł Tomczyk), Darko Jevtic (69. Niclas Barkroth)

Gandzasar Kapan: Geworg Kasparow – Aleksandr Swierczinskij, Vukasin Tomic, Hajk Iszchajan, Ara Chaczatrjan (82. Vardan Pogosjan) – Lubambo Musonda, Wbeymar Angulo, Artur Jusbaszjan (59. Geworg Ohanjan), Alex Junior – Gekham Harutiunjan, Geworg Nranjan (90+3. Davit Minasjan)

Sędziował: Yigal Frid (Izrael)

Mecz bez udziału publiczności.