Mediolańczycy są siedmiokrotnymi triumfatorami najważniejszych klubowych rozgrywek - Pucharu Europy (Ligi Mistrzów); byli najlepsi w latach 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 i 2007. Chelsea zwyciężyła w Champions League w 2012, zaś Arsenal doszedł do finału w 2006, a w 1994 roku sięgnął po nieistniejący już Puchar Zdobywców Pucharów. Cel w Lidze Europejskiej mają jeden - wygrana, która automatycznie zapewni im występ w LM, czyli tam, gdzie w założeniach powinny występować co rok.

Faza grupowa LE rusza w czwartek. Milan zagra na wyjeździe z mistrzem Luksemburga F91 Dudelange, który w trzeciej rundzie eliminacji okazał się lepszy od Legii Warszawa. W grupie F są także Olympiakos Pireus i Betis Sewilla.

Chelsea na inaugurację zagra w Grecji z PAOK Saloniki, a przeciwnikami będą także MOL Vidi Szekesfehervar z Węgier oraz BATE Borysów z Białorusi. "Kanonierzy" podejmą w pierwszej kolejce ukraiński zespół Worskła Połtawa, a potem rywalizować będą ze Sportingiem Lizbona i azerskim Karabachem Agdam, którego zawodnikiem jest Jakub Rzeźniczak.

Drugi sezon z kolei nie będzie przedstawiciela polskiej ekstraklasy w LE (w kwalifikacjach odpadły też Jagiellonia Białystok i Lech Poznań), ale szansę występu mają polscy piłkarze z zagranicznych ekip. W gr. D znalazły się Dinamo Zagrzeb (Damian Kądzior), Fenerbahce Stambuł, RSC Anderlecht oraz słowacki Spartak Trnawa, który pokonał Legię w dwumeczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Bułgarski Łudogorec Razgrad, którego piłkarzami są Jacek Góralski i Jakub Świerczok, trafił w gr. A na Bayer Leverkusen, FC Zurich i AEK Larnaka. Dynamo Kijów Tomasza Kędziory zmierzy się w gr. K z FK Astana, Rennes i FK Jablonec. KRC Genk (Jakub Piotrowski), który wyeliminował m.in. Lecha, spotka się w gr. I z Besiktasem Stambuł, Malmoe FF i Sarpsborgiem. Zespół Girondins Bordeaux, z Igorem Lewczukiem, trafił do gr. C - z Zenitem Sankt Petersburg, FC Kopenhaga i Slavią Praga.

Faza grupowa LE potrwa do 13 grudnia. Awans do 1/16 finału uzyskają po dwie najlepsze drużyny, a w tej fazie dołączą do rywalizacji trzecie ekipy z grup LM. Mecze systemem pucharowym - wiosną 2019; finał 29 maja w Baku.

W ostatnim finale Atletico Madryt w Lyonie pokonało Olympique Marsylia 3:0. Zespół hiszpański występuje teraz w LM, a ekipa z Francji ponownie będzie walczyć w LE.