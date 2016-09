Wcześniej za udane kwalifikacje Legia zarobiła 2,7 mln euro.

Każde zwycięstwo w fazie grupowej wyceniono na 1,5 miliona, a remis - 500 tys. euro. Awans do 1/8 finału oznaczać będzie premię w wysokości 6 mln euro, ćwierćfinaliści zarobią kolejne 6,5 mln, a półfinaliści mogą liczyć na następne 7,5 mln.

Na konto przegranego w finale trafi 11 mln euro, a zdobywca Pucharu Europy otrzyma w nagrodę 15,5 mln euro. Jeśli "po drodze" wygra wszystkie sześć spotkań grupowych może łącznie zainkasować 57,2 mln euro.

Do tego dochodzi udział w zyskach ze sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych. W tej puli do podziału będzie 507 mln euro. Jak poinformowała UEFA, łącznie wśród uczestników LM rozdystrybuowanych zostanie prawie 1,27 mld euro.

Na tym nie koniec wpływów do kasy stołecznego zespołu. Bilety na poszczególne spotkania fazy grupowej przy Łazienkowskiej kosztowały od 55 do 240 złotych (poza dziecięcymi na sektor rodzinny), a ceny pakietów wahały się od 125 do 640. Wszystkie już dawno zostały wyprzedane.

Nagrody finansowe UEFA za udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/17:

faza grupowa - 12,7 mln każde zwycięstwo - 1,5 mln każdy remis - 500 tys.

1/8 finału - 6 mln

1/4 finału - 6,5 mln

1/2 finału - 7,5 mln

przegrany w finale - 11 mln

zwycięzca finału - 15,5 mln

prawa marketingowe i telewizyjne (do podziału) - 507 mln