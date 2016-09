Mistrzowie Polski przystępują do tego spotkania po sobotniej porażce ligowej z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 1:2.

Borussia Dortmund jest czołowym klubem w Europie i to będzie mecz na zupełnie innym poziomie niż w Niecieczy. Z moim poprzednim klubem (Anderlecht Bruksela) grałem przeciwko Borussii i przez pierwsze 30 minut nie wyszliśmy z własnej połowy. W środę przy Łazienkowskiej może być podobnie – przyznał Hasi na wtorkowej konferencji prasowej.

Legia wystąpi w tych rozgrywkach jako pierwszy polski zespół po 20 latach przerwy.

Legia w Niecieczy poniosła trzecią ligową porażkę w tym sezonie.

Myślę, że nie była to kwestia słabszego występu. Zespół z Niecieczy wykorzystał dwa rzuty karne. Możemy mieć do siebie pretensje, że nie stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, aby osiągnąć korzystny wynik. Jednak ekstraklasa i Liga Mistrzów, to zupełnie inne rozgrywki. Piłkarze są maksymalnie zmotywowani. Muszą być skoncentrowani poza swój normalny poziom – ocenił Hasi.