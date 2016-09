Sobotnia porażka była trzecią w sezonie stołecznego zespołu w ekstraklasie.

Mieliśmy trochę sytuacji w Niecieczy, a rywale tylko dwa rzuty karne. Możemy mieć pretensje tylko do siebie, że nie odwróciliśmy losów spotkania. Wiadomo, że ekstraklasa jest teraz dla nas najważniejsza i musimy zacząć zdobywać punkty. W niedzielnym meczu z KGHM Zagłębiem Lubin musimy zainkasować trzy punkty – podkreślił bramkarz mistrzów Polski.

Wcześniej jednak „Wojskowych” czeka spotkanie z Borussią Dortmund w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów.

Mam nadzieję, że nie będę wymieniany jako najlepszy na boisku i każdy z nas pokaże to, co potrafi najlepiej. Wszyscy mamy okazję, aby pokazać się w Europie. Jeżeli będę potrzebny, to mam nadzieję, że będę w stanie wywiązać się z własnych obowiązków – zakończył Malarz.