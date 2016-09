Napoli pokonało na wyjeździe Dynamo Kijów 2:1. 22-letni napastnik grał do 82. minuty. 20 minut wcześniej na boisku we włoskiej drużynie pojawił się Piotr Zieliński. To była druga i trzecia bramka w LM w karierze Milika. Do siatki trafił w 36. i 45. minucie.

33 gole w tych prestiżowych rozgrywkach ma już na koncie Lewandowski. We wtorek wykorzystując rzut karny w 28. minucie otworzył wynik meczu z FK Rostów (5:0).

Tego dnia z polskich piłkarzy wystąpił jeszcze Grzegorz Krychowiak, który w barwach Paris Saint-Germain grał do 79. minuty w meczu z Arsenalem Londyn (1:1).

Na brak goli nie mogli narzekać kibice, którzy we wtorek wybrali się na stadion Camp Nou, gdzie Barcelona rozgromiła Celtic Glasgow aż 7:0. Trzy bramki w tym spotkaniu zdobył Lionel Messi. Tym samym Argentyńczyk powiększył swój łączny dorobek strzelecki w tych rozgrywkach do 86 trafień. Rekordzistą jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Realu Madryt, który zdobył w Champions League 93 bramki. Dorobek będzie mógł powiększyć w środę, gdy "Królewscy" podejmą Sporting Lizbona w grupie F, w której występują także Legia Warszawa i Borussia Dortmund.

Wyniki wtorkowych meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów:

grupa A

>>>Paris Saint-Germain - Arsenal Londyn 1:1 (1:0). Zobacz gole

>>>FC Basel - Łudogorec Razgrad 1:1 (0:1). Zobacz gole

tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Arsenal Londyn 1 0 1 0 1 1 1

. Łudogorec Razgrad 1 0 1 0 1 1 1

. FC Basel 1 0 1 0 1 1 1

. Paris Saint-Germain 1 0 1 0 1 1 1

grupa B

>>>Benfica Lizbona - Besiktas Stambuł 1:1 (1:0). Zobacz gole

>>>Dynamo Kijów - Napoli 1:2 (1:2). Zobacz gole

tabela:

1. NaciskNapoli 1 1 0 0 2 1 3

2. Besiktas Stambuł 1 0 1 0 1 1 1

3. Benfica Lizbona 1 0 1 0 1 1 1

4. Dynamo Kijów 1 0 0 1 1 2 0

grupa C

>>>Barcelona - Celtic Glasgow 7:0 (2:0). Zobacz gole

Manchester City - Borussia Moenchengladbach - mecz przełożony z powodu ulewy

tabela:

1. Barcelona 1 1 0 0 7 0 3

2. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0

. Borusia Moenchengladbach 0 0 0 0 0 0 0

4. Celtic Glasgow 1 0 0 1 0 7 0

grupa D

>>>Bayern Monachium - FK Rostów 5:0 (2:0). Zobacz gole

>>>PSV Eindhoven - Atletico Madryt 0:1 (0:1). Zobacz wideo

tabela:

1. Bayern Monachium 1 1 0 0 5 0 3

2. Atletico Madryt 1 1 0 0 1 0 3

3. PSV Eindhoven 1 0 0 1 0 1 0

4. FK Rostów 1 0 0 1 0 5 0