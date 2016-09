„La Gazzetta dello Sport” pisze, Milik robi wszystko co trzeba, by pod Wezuwiuszem zapomniano o „duchu” Higuaina, który przeszedł do Juventusu.

Polski piłkarz jest na dobrej drodze, by „podbić serce Napoli i neapolitańczyków”. Sportowa gazeta przypomina dotychczasowe osiągnięcia polskiego piłkarza w barwach neapolitańskiego klubu; dwie bramki strzelone ukraińskiemu klubowi i dwie Milanowi w rozgrywkach Serie A, za co kibice podziękowali mu owacją na stojąco.

Czytaj więcej Liga Mistrzów: Dwa gole Milika, jeden Lewandowskiego, siedem Barcelony. WIDEO

Dziennik stwierdza, że wprawdzie Milik Higuainem nie jest, ale ma "wyjątkowego nosa do bramek", a co więcej - na razie jest lepszy od swego poprzednika z Argentyny. W krótkim czasie, ocenia gazeta, zawodnik z Polski udowodnił, że odgrywa decydującą rolę na boisku i jest godnym następcą poprzedniej gwiazdy Napoli.

O tym, że kibice tego klubu, a wraz z nimi komentatorzy sportowi, są zachwyceni Milikiem świadczą też pierwsze reakcje zamieszczone na stronie neapolitańskiego dziennika „Il Mattino”, który nazwał go „gigantem”. To piłkarz o „złotej głowie” - ocenia gazeta nawiązując do jego dwóch zdobytych głową goli.

Podziw dla gry Polaka wyraża też włoska agencja Ansa, według której była ona "perfekcyjna i decydująca".

Polak "lata wyżej od wszystkich pozostałych" - zauważa zaś z zachwytem "La Repubblica".