Legia fazę grupową rozpoczęła od dotkliwej porażki przed własną publicznością z Borussią Dortmund 0:6. Trzy dni później "Wojskowi" ulegli przy Łazienkowskiej KGHM Zagłębiu Lubin 2:3 i z pracą pożegnał się trener Besnik Hasi. Tymczasowo stołeczny zespół poprowadził jego dotychczasowy asystent Aleksandar Vukovic. Pod wodzą Serba z polskim paszportem Legia bezbramkowo zremisowała w piątek z Wisłą w Krakowie. Dzień później trenerem Legii ogłoszono Jacka Magierę, który wrócił na Łazienkowską po ponad rocznej przerwie.

We wtorek w Lizbonie zadebiutuje w roli trenera pierwszego zespołu. Zadanie przed nim trudne, bo przejął rozbity zespół, który w tabeli ekstraklasy znajduje się tuż nad strefą spadkową. Sporting natomiast jest wiceliderem portugalskiej ekstraklasy ze stratą punktu do prowadzącej Benfiki. W piątek podopieczni Jorge Jesusa pokonali na własnym stadionie GD Estoril Praia 4:2. Fazę grupową Ligi Mistrzów Sporting rozpoczął również od porażki - dosyć pechowej z Realem Madryt 1:2.

We wtorek hiszpański zespół zmierzy się z Borussią Dortmund, w której występuje Łukasz Piszczek. W historii rywalizacji obydwu zespołów Real nie wygrał jeszcze w Dortmundzie - trzy zwycięstwa Borussii i dwa remisy. Najbardziej dotkliwą porażką z tym zespołem "Królewscy" ponieśli 24 kwietnia 2013 w półfinale Champions League, kiedy cztery gole strzelił Robert Lewandowski, a niemiecki zespół wygrał 4:1.

Real prowadzi w tabeli Primera Division, ale do rywalizacji z wicemistrzem Niemiec przystępuje po dwóch z rzędu ligowych remisach. Borussia natomiast wygraną w Warszawie rozpoczęła serię efektownych zwycięstw (6:0 z Legią, 6:0 z SV Darmstadt 98, 5:1 z VfL Wolfsburg i 3:1 z SC Freiburg).

Obecnie Lewandowski występuje w Bayernie Monachium, który w środę zmierzy się na wyjeździe z innym zespołem z Madrytu - Atletico. Bayern z kompletem zwycięstw przewodzi tabeli Bundesligi, a Lewandowski obok Gabończyka Pierre-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund prowadzi w klasyfikacji strzelców - obaj mają po pięć goli. W poprzedniej kolejce LM mistrz Niemiec pokonał FK Rostów 5:0, a kapitan reprezentacji Polski strzelił jedną z bramek po rzucie karnym.

Spory kłopot ma trener Atletico Diego Simeone. W niedzielę jego podopieczni pokonali w meczu ligowym Deportivo La Coruna 1:0, ale z urazem kolana boisko na noszach opuścił pomocnik Augusto Fernandez. Z kolei obrońca Jose Gimenez zszedł z murawy z bólem w pachwinie. Obaj nie zagrają z Bayernem.

Spotkanie w Madrycie prowadzić będzie Szymon Marciniak. Jako sędziowie liniowi towarzyszyć mu będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a arbitrem technicznym będzie Radosław Siejka. Sędziami bramkowymi będą Paweł Raczkowski i Tomasz Musiał.

W drugim meczu w grupie D FK Rostów podejmie PSV Eindhoven.

Również w środę Paris Saint Germain Grzegorza Krychowiaka zagra na wyjeździe z Łudogorcem Razgrad. W drugim meczu w grupie A Arsenal Londyn podejmie FC Basel.

W grupie B natomiast SSC Napoli podejmie Benfikę Lizbona. W poprzedniej kolejce udany występ w barwach włoskiego zespołu zaliczył Arkadiusz Milik. Dzięki jego dwóm bramkom SSC Napoli wygrało w Kijowie z Dynamem 2:1. W barwach zespołu z Neapolu występuje też drugi reprezentant Polski Piotr Zieliński.

W grupie C Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach, a Celtic podejmie Manchester City.

We wtorek AS Monaco Kamila Glika podejmie Bayer Leverkusen. W drugim meczu w grupie E CSKA Moskwa podejmie Tottenham Hotspur. Będzie to pierwsze spotkanie pomiędzy dwoma zespołami z tych krajów od czasu mistrzostw Europy we Francji. W trakcie tego turnieju m.in. w Marsylii doszło do awantur i bijatyk z udziałem rosyjskich i angielskich kibiców. Przed wtorkowym spotkaniem rosyjskie władze zapewniły, że są odpowiednio przygotowane, aby zapobiec podobnym wydarzeniom w Moskwie.

W grupie G Leicester, którego zawodnikami są Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski, podejmie FC Porto. Póki co były pomocnik Cracovii nie zadebiutował w barwach mistrza Anglii w oficjalnym meczu. Dobrze spisuje się natomiast Algierczyk Islam Slimani, który latem przeszedł ze Sportingu Lizbona za 32 mln euro. 28-letni napastnik występując w barwach Sportingu dorobił się przydomku "Łowca smoków". W sześciu meczach przeciwko zespołowi Porto, który nosi przydomek "Smoki", strzelił sześć goli.

W drugim meczu w grupie G FC Kopenhaga podejmie Club Brugge.

W grupie H FC Sevilla podejmie Olympique Lyon Macieja Rybusa. Z kolei Dinamo Zagrzeb zagra na własnym boisku z Juventusem Turyn.

Faza grupowa zakończy się 7 grudnia. Pięć dni później zostaną rozlosowane pary 1/8 finału, do którego awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup (ekipy z trzecich miejsc wystąpią w Lidze Europejskiej). Rozgrywki zostaną wznowione 14 lutego, a finał edycji 2016/17 odbędzie się 3 czerwca w walijskim Cardiff.

Za każde zwycięstwo w części zasadniczej UEFA wypłaci 1,5 mln euro, a za remis - 500 tys. Za awans do 1/8 finału kluby otrzymają po 6 mln euro, za ćwierćfinał - po 6,5 mln, a za półfinał - po 7,5 mln euro. Wygrana w finale LM to zarobek 15,5 mln, a pokonany w nim otrzyma 11 mln euro.