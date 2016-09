Legioniści znacznie lepiej rozpoczęli mecz ze Sportingiem Lizbona niż ten w 1. kolejce, gdy przegrywali z BVB 0:3 po 17 minutach, a ostatecznie ulegli 0:6. Tym razem potrafili przesunąć się pod pole karne rywali, choć tylko raz realnie zagrozili bramce rywali, gdy w drugiej połowie minimalnie obok słupka uderzył Serb Miroslav Radovic.

Pierwszego gola mistrz Polski stracił w 28. minucie, gdy Kostarykanin Bryan Ruiz wykończył płaskim strzałem dośrodkowanie z rzutu rożnego. W 37. na listę strzelców wpisał się drugi z napastników Sportingu Holender Bas Dost, trafiając do siatki prawą nogą po dośrodkowaniu z głębi pola.

W drugim spotkaniu tej grupy Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w wyjściowym składzie (cały mecz) zremisowała z Realem Madryt 2:2. Pierwsi do siatki trafili goście - w 17. minucie po składnej akcji piłka trafiła w polu karnym do Cristiano Ronaldo, a Portugalczyk zdobył swoją 95. w karierze bramkę w Lidze Mistrzów, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji wszech czasów.

Jednak w 43. minucie jego rodak Raphael Guerreiro uderzył na bramkę Realu z rzutu wolnego, a nie najlepiej interweniował Kostarykanin Keylor Navas, który wypiąstkował piłkę prosto w twarz francuskiego obrońcy Raphaela Varane'a. Później do pustej bramki dobił Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang. Jeszcze przed przerwą Ronaldo zdobył drugą bramkę, ale był na pozycji spalonej i sędziowie nie uznali trafienia.

W 68. minucie Varane miał więcej szczęścia. Pozostało mu tylko posłać piłkę do pustej bramki po strzale Karima Benzemy, po którym piłka odbiła się od słupka i poprzeczki. Jednak kilka minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego do wyrównania mocnym strzałem w "okienko" doprowadził Andre Schuerrle.

W tabeli prowadzi Borussia, która ma cztery punkty i bilans bramek 8-2. Tyle samo "oczek" zgromadził Real z czterema zdobytymi i trzema straconymi golami. Sporting ma trzy punkty, a Legia pozostaje z zerowym dorobkiem.

W grupie E Glik rozegrał cały mecz w barwach AS Monaco, a w czwartej doliczonej minucie drugiej połowy zdobył bardzo ważnego gola. Oddał mocny strzał z linii pola karnego, doprowadzając do wyrównania 1:1. Wcześniej prowadzenie Bayerowi dał w 73. minucie Meksykanin Javier Hernandez. Był to jego setny gol w karierze od momentu, gdy zaczął grać w Europie.

W drugim spotkaniu tej grupy Tottenham Hotspur pokonał na wyjeździe CSKA Moskwa 1:0. Prowadzenie w tabeli utrzymał klub z Księstwa z dorobkiem czterech punktów. O jeden mniej ma Tottenham, trzeci jest Bayer z dwoma "oczkami", a tabelę zamyka CSKA z jednym.

W grupie G FC Kopenhaga rozbiła przed własną publicznością FC Brugge 4:0, a mogła wygrać jeszcze wyżej, bowiem w 62. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Ludwig Augustinsson. Zespół ze stolicy Danii ma cztery punkty i jest drugi - liderem tabeli z kompletem punktów jest mistrz Anglii Leicester City, który pokonał u siebie FC Porto 1:0. Zwycięskiego gola zdobył sprowadzony latem ze Sportingu Lizbona Algierczyk Islam Slimani. Porto ma tylko jeden punkt i zajmuje trzecie miejsce.

Liderem grupy H jest Juventus, który nie dał w Zagrzebiu szans mistrzom Chorwacji Dinamo. Goście wygrali 4:0 i mają cztery punkty. Tyle samo zgromadziła druga w tabeli Sevilla, która wygrała u siebie z Olympique Lyon 1:0, a rzut karny zmarnował w barwach gospodarzy Argentyńczyk Luciano Vietto. Cały mecz w barwach gości rozegrał Maciej Rybus.

W środę w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu tej kolejki Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zagra w Madrycie z Atletico.

Wyniki meczów 2. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów:

wtorek, 27 września

grupa E

>>>CSKA Moskwa - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0). Zobacz wideo

AS Monaco - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

tabela:

M Z R P bramki pkt

1. AS Monaco 2 1 1 0 3-2 4

2. Tottenham Hotspur 2 1 0 1 2-2 3

3. Bayer Leverkusen 2 0 2 0 3-3 2

4. CSKA Moskwa 2 0 1 1 2-3 1

grupa F

>>>Borussia Dortmund - Real Madryt 2:2 (1:1). Zobacz gole

>>>Sporting Lizbona - Legia Warszawa 2:0 (2:0). Zobacz gole

tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Borussia Dortmund 2 1 1 0 8-2 4

2. Real Madryt 2 1 1 0 4-3 4

3. Sporting 2 1 0 1 3-2 3

4. Legia Warszawa 2 0 0 2 0-8 0

grupa G

>>>FC Kopenhaga - Club Brugge 4:0 (0:0). Zobacz gole

>>>Leicester City - FC Porto 1:0 (1:0). Zobacz wideo

tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Leicester City 2 2 0 0 4-0 6

2. FC Kopenhaga 2 1 1 0 5-1 4

3. FC Porto 2 0 1 1 1-2 1

4. Club Brugge 2 0 0 2 0-7 0

grupa H

>>>FC Sevilla - Olympique Lyon 1:0 (0:0). Zobacz wideo

>>>Dinamo Zagrzeb - Juventus Turyn 0:4 (0:2). Zobacz gole

tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Juventus 2 1 1 0 4-0 4

2. Sevilla 2 1 1 0 1-0 4

3. Olympique Lyon 2 1 0 1 3-1 3

4. Dinamo Zagrzeb 2 0 0 2 0-7 0