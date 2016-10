"W przeszłości doszło do konfrontacji w europejskich pucharach koszykarzy Realu i Legii, a ten zespół hiszpański jest bardzo silną drużyną. Jest najlepszy w europejskich pucharach niemal co drugi sezon. Może zespół piłkarski z Warszawy nie jest tak atrakcyjnym rywalem jak Bayern Monachium, Liverpool czy Chelsea, ale nie jest anonimowy" – powiedział PAP Dudek.

Jest przekonany, że o tym, iż w stolicy Hiszpanii gra akurat Legia przypomną miejscowym fani mistrza Polski.

"Wiem, że do Madrytu wybiera się duża grupa fanów Legii. Mam nadzieję, że pokażą się z bardzo dobrej strony zarówno piłkarze, jak i kibice" - dodał i poinformował, że jego na Santiago Bernabeu zabraknie, gdyż ma inne plany prywatne.

Zdaniem Dudka liczba Hiszpanów na trybunach będzie zależeć w dużej mierze od cen biletów. Jak podkreślił, to jest dopiero faza grupowa LM i atrakcyjność rywala jest jednak niższa niż na późniejszym etapie.

"Na pewno Legia to nie jest rywal, który ściągnie pełny stadion. Kibice na pewno nie będą się zabijać o bilety" - zauważył.

Dodał, że Real nie stopniuje wartości rozgrywek. Tak samo ważne jest LM, rozgrywki ligowe i Puchar Króla.

"W piłce nożnej wszystko jest możliwe, jest ona bardzo nieprzewidywalna. Jak to mówił śp. Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Nie takie cuda (jak zwycięstwo Legii nad Realem) już widziałem, a dla Realu to nie będzie przecież koniec świata. Piłka ma to do siebie, że daje ci możliwość rewanżu. Chyba, że weźmiemy pod uwagę scenariusz, że w Warszawie Legia pokonuje Real i przez to ten zespół odpada już w fazie grupowej z rozgrywek. To mogłoby oznaczać początek końca świata. Mówimy jednak o fabule science fiction" – podsumował Dudek.