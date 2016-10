W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Pucharu Europy, w którym grali mistrzowie krajów, Legia, prowadzona przez legendarnego szkoleniowca Władysława Maleszewskiego, pokonała Real 73:62. Mecz odbył się 4 kwietnia 1962 roku w warszawskiej Hali Gwardii.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył najlepszy na parkiecie Janusz Wichowski - 31. Skrzydłowy reprezentacji Polski przyćmił w tym meczu Amerykanów z pierwszego zagranicznego zaciągu Realu - czarnoskórego Wayne'a Hightowera i Stanleya Morrisona, którzy w sumie uzyskali tylko 21. Andrzej Pstrokoński i Władysław Pawlak dorzucili dla Legii - 20 i 11.

Legia rozegrała wówczas jedno ze swoich lepszych spotkań w historii. "Ekspress Wieczorny" pisał o wielkim zainteresowaniu meczem, odnotował obecność na trybunach m.in. zdobywcy "Złotej Maski" Gustawa Holoubka, trenera oszczepników Zygmunta Szelesta i wielu innych osób ze świata sportowego czy artystycznego. Miał też zastrzeżenia do warunków pracy dla dziennikarzy i... polityki programowej Telewizji Polskiej: "Kibice, którzy liczyli, że może telewizja sprawi miłą niespodziankę i nada chociaż drugą połowę spotkania Real – Legia, srodze się zawiedli. Podobno trudności były nie do przezwyciężenia. Trzeba było przesunąć o kilka minut program... ".

Na mecz w klubowej delegacji przyjechali do Warszawy ówczesny prezes Realu Santiago Bernabeu (stadion "Królewskich" już wówczas nosił jego imię) oraz skarbnik i kierownik drużyny Raimondo Saporta (do niedawna toczyły się w Europie koszykarskie rozgrywki jego imienia). Prezes złożył oczywiście wizytę na Stadionie Wojska Polskiego przy Łazienkowskiej.

Rewanż rozegrano w niedzielę 15 kwietnia w Madrycie. Real wygrał wysoko 100:71 i awansował. Zamiast w Pałacu Sportu, jak początkowo planowano, mecz odbył się w klubowej hali, mogącej pomieścić ok. 2000 widzów, co sprzyjało dobrze znającym obiekt gospodarzom. Najwięcej punktów dla Legii zdobyli Wichowski – 27, Pawlak – 21 i Janusz Samorzewski – 14.

Druga konfrontacja tych klubów w ćwierćfinale Pucharu Europy, dzisiejszym odpowiedniku Euroligi, nastąpiła w okresie, w którym Real był już zdecydowanie na fali wznoszącej. Właśnie zmierzał po pierwszy z czterech kolejnych triumfów w tych prestiżowych rozgrywkach.

W Warszawie mistrz Hiszpanii wygrał 102:90 (45:33). Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Pstrokoński – 23, Wichowski i Tadeusz Suski – po 17 oraz Stanisław Olejniczak – 12. W Madrycie Legia przegrała tylko 86:92 (40:45), również rozgrywając jedno z lepszych spotkań w historii. Transmitowany przez Eurowizję mecz mogli obejrzeć kibice na całym kontynencie. Dla "Zielonych Kanonierów" punktowali głównie Leszek Arent i Pstrokoński – po 18, Wichowski dołożył 16.

Kilka tygodni później Wichowski i Pstrokoński jeszcze raz polecieli do Madrytu jako członkowie zespołu europejskich gwiazd. Pierwszy znalazł się nawet w podstawowej piątce reprezentacji Starego Kontynentu na okolicznościowy mecz z Realem z okazji jubileuszu tego klubu. W ogłoszonej wcześniej szerokiej kadrze na to spotkanie był także trzeci koszykarz Legii – Olejniczak. 17 maja 1964 w stolicy Hiszpanii w obecności 10 tys. widzów drużyna Europy wygrała 91:87, a legioniści należeli do wyróżniających się zawodników.

Koszykarze Legii przeżywali wówczas złoty okres w historii klubu. W latach 50. i 60. zdobyli siedem mistrzowskich tytułów (1956-57, 1960-61, 1963, 1966 i 1969 roku). W zespole grało wówczas wielu znakomitych zawodników, m.in. srebrni medaliści mistrzostw Europy we Wrocławiu (1963): Wichowski, Pstrokoński, Olejniczak, Arent, a także znani na europejskich parkietach Władysław Pawlak, Edward Jurkiewicz, Włodzimierz Trams.

Real w 1964 roku świętował właśnie siódmy tytuł, ale czekało go jeszcze... 18 triumfów w 22 kolejnych latach. W barwach "Królewskich" w latach 60. grali reprezentanci kraju Emiliano Rodriguez - najlepszy zawodnik mistrzostw Europy we Wrocławiu (1963), Carlos Sevillano, Jose Luis Cortes, Manolo Sainz czy naturalizowany Amerykanin Clifford Lyuk.

O tym, jakie mieli zainteresowania, poza koszykówką, świadczy cytowna już notka z "Expressu Wieczornego" po pierwszym meczu z Legią w Warszawie: "Późnym wieczorem dzwonili do naszego działu koszykarze Realu, prosząc o podanie wyniku meczu Benfica - Tottenham. Czy to koszykarze, czy lekkoatleci... serca mają piłkarskie".

Pierwsza w historii piłkarska konfrontacja Realu z Legią we wtorek o godz. 20.45.