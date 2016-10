Do incydentu doszło tuż przed godz. 4 rano. Trzej fani Legii - w wieku 31, 33 i 34 lat - przesiadywali w barze, popijając alkohol. W pewnym momencie zaczęli obrażać innych klientów oraz obsługę. Próbowali ukraść pieniądze z kasy. Miało też dojść do przepychanki z jedną z pracownic lokalu. Zabrali też telefon innej z kelnerek, która - próbując go odzyskać - została zraniona. Polacy mieli dopuścić się też aktów wandalizmu.

Początek spotkania LM na Santiago Bernabeu w Madrycie o godz. 20.45.