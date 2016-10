Przed przegranym 1:5 meczem z Realem w 3. kolejce grupy F, kibice zespołu mistrza Polski w drodze na stadion Santiago Bernabeu starli się z funkcjonariuszami policji oraz ochrony. Według hiszpańskich mediów, służby porządkowe użyły gumowych kul. Zatrzymano 13 fanów gości, którzy w czwartek staną przed madryckim sądem.

Jest nam niesamowicie przykro i wstyd za to, co się stało. Chcemy przeprosić wszystkich sympatyków Legii Warszawa . Takie wydarzenia absolutnie nie powinny mieć miejsca, szczególnie w sytuacji dyscyplinarnej, w której znajduje się nasz klub - przyznał Dmowski na konferencji prasowej na warszawskim lotnisku Chopina.

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) już raz ukarała Legię w tym sezonie za niewłaściwe, w tym rasistowskie, zachowanie kibiców podczas meczu z Borussią Dortmund w Warszawie (0:6). Z tego powodu mistrz Polski zagra 2 listopada w Warszawie z Realem przy pustych trybunach. Po wydarzeniach z wtorku kolejne kary mogą się okazać jeszcze bardziej dotkliwe.

Regulamin dyscyplinarny UEFA nie pozostawia żadnych wątpliwości. Na podstawie art. 16 pkt 1 klub może być pociągnięty do odpowiedzialności za wydarzenia, które mają miejsce na stadionie oraz wokół stadionu. Tak więc to, co wydarzyło się we wtorek, może być przedmiotem postępowania dyscyplinarnego przeciwko Legii. Nie otrzymaliśmy jeszcze od UEFA żadnych oficjalnych materiałów. Spodziewamy się ich w czwartek, najpóźniej w piątek. Będziemy o wszystkim informować na bieżąco - poinformował Dmowski.