Komentatorzy przypominają piątkowe zwycięstwo Legii w Kielcach (4:2), wskazując, że "Wojskowi", sklasyfikowani obecnie na szóstym miejscu ekstraklasy, definitywnie pożegnali zagrożoną spadkiem część tabeli. Twierdzą, że od czasu objęcia sterów przez Jacka Magierę, mistrz Polski prezentuje coraz lepszą formę.

Tymczasem stołeczny dziennik “As” zaznacza, że sobotnie zwycięstwo "Królewskich" na wyjeździe z Deportivo Alaves (4:1) nie tylko umocniło Real na pozycji lidera ligi hiszpańskiej, ale również poprawiło atmosferę w zespole. Gazeta uważa, że przedłużony w niedzielę przez Bale'a kontrakt na najbliższe sześć lat, pomoże mu jeszcze lepiej zintegrować się z drużyną i kibicami z Madrytu.

Lada chwila można spodziewać się przedłużenia kontraktu również przez Cristiano Ronaldo. Póki co, Portugalczyk wraca do wielkiej formy, co potwierdziły trzy strzelone przez niego bramki w sobotnim spotkaniu w Alaves - napisał "As".