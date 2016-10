3 października prowadzona przez Jana Urbana Legia podejmowała niżej notowany Apollon Limassol w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Europejskiej. Spotkanie odbyło się przy pustych trybunach. To była kara m.in. za wywieszanie flag z symbolami rasistowskimi oraz odpalanie materiałów pirotechnicznych. Polski zespół przegrał 0:1.

Teoretycznie lepszy zespół może mieć problem z koncentracją w takich warunkach i brak publiczności zawsze przemawia na korzyść słabszej drużyny. Tamten mecz jest tego dowodem. W rewanżu wygraliśmy 2:0, ale to nie miało już znaczenia, bo była to ostatnia kolejka rozgrywek, a my dopiero zdobyliśmy pierwsze punkty - wspominał Urban.

Niewiele ponad rok później (11 grudnia 2014) "Wojskowi" podejmowali przy pustych trybunach Trabzonspor. Wówczas była to kara za rasistowskie zachowanie fanów warszawskiego zespołu przy okazji meczu wyjazdowego z Lokeren (0:1) w fazie grupowej LE. Legia wygrała z Trabzonsporem 2:0, a okoliczności sportowe były zupełnie odmienne. Przed tym meczem mistrzowie Polski byli już pewni awansu, a zwycięstwo lub remis z tureckim zespołem dawało im pierwsze miejsce w grupie L i rozstawienie w losowaniu 1/16 LE, a w związku z tym teoretycznie łatwiejszego przeciwnika.

Jednak za rasistowskie zachowanie fanów stołecznej drużyny w Lokeren, Legia ukarana została na dwa domowe mecze bez udziału publiczności. W 1/16 finału rywalem mistrzów Polski był Ajax Amsterdam. Włodarze "Wojskowych" wnioskowali o przesunięcie kary rozegrania drugiego meczu przy pustych trybunach na początek kolejnego sezonu. Jednak odwołanie Legii zostało odrzucone i rewanż (26 lutego 2015) przy Łazienkowskiej został rozegrany bez widzów. Po porażce w Amsterdamie 0:1, Legia przegrała u siebie 0:3.

"Wysoka cena za idiotyczne zachowanie kilku osób... ale i to przetrwamy..." - napisał wówczas na Twitterze współwłaściciel Legii Dariusz Mioduski.

Nie spodziewał się, że sytuacja powtórzy się po wywalczeniu upragnionego awansu do Ligi Mistrzów. W wyniku wydarzeń jakie miały miejsce podczas pierwszego meczu fazy grupowej z Borussią Dortmund (14 września, 0:6) UEFA ukarała stołeczny klub zamknięciem stadionu przy Łazienkowskiej na jeden mecz. Odbędzie się on w środę, a rywalem mistrzów Polski będzie Real Madryt.

UEFA uznała mistrza Polski za winnego pięciu zarzutów: zamieszek na trybunach, odpalania rac, wrzucania przedmiotów na boisko, niedostatecznej organizacji oraz zablokowania dróg ewakuacyjnych. 12 października Appeals Body, organ dyscyplinarny UEFA drugiej instancji, odrzucił odwołanie Legii od decyzji UEFA o zamknięciu dla kibiców stadionu przy ul. Łazienkowskiej na spotkanie z Realem.

M.in. w efekcie tych wydarzeń doszło do poważnego rozłamu we władzach Legii. Dochodziło do sytuacji, że właściciele klubu na łamach prasy zaczęli wypowiadać się w innym tonie. Wyraźnie było widać, że ich wizje rozwoju Legii, a przede wszystkim sposobu walki z pseudokibicami, wyraźnie się różnią. Ostatecznie większościowy udziałowiec Mioduski wycofał się z bieżącej działalności Legii Warszawa. 60-procentowy udziałowiec - nie zgadza się z działaniami dwóch pozostałych współwłaścicieli - Bogusława Leśnodorskiego, który pełni funkcję prezesa, oraz Macieja Wandzela.