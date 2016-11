Mając powyższe na uwadze informujemy, że na mecz Ligi Mistrzów UEFA przeciwko Borussii w Dortmundzie nie będzie zorganizowanego wyjazdu naszych kibiców - przekazał w komunikacie stołeczny klub. Spotkanie odbędzie się 22 listopada.

Przed przegranym 1:5 meczem z Realem w 3. kolejce grupy F (18 października), kibice zespołu mistrza Polski w drodze na stadion Santiago Bernabeu starli się z funkcjonariuszami policji oraz ochrony. Według hiszpańskich mediów, służby porządkowe użyły gumowych kul. Zatrzymano 13 fanów gości.

Jak przyznał dyrektor Legii do spraw komunikacji z mediami Seweryn Dmowski, klub może zostać za to nawet wykluczony z LM. Wydaje mi się, że taka groźba jest realna - mówił po powrocie zespołu do kraju. Zapowiedział wówczas, że klub ograniczy liczbę wejściówek na mecz w Dortmundzie do kilkuset sztuk. W Madrycie było ich ok. czterech tysięcy.

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) już raz ukarała Legię w tym sezonie za niewłaściwe, w tym rasistowskie, zachowanie kibiców podczas meczu z Borussią Dortmund w Warszawie (14 września, 0:6). Z tego powodu mistrz Polski zagrał 2 listopada w Warszawie z Realem przy pustych trybunach. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3.