Lewandowski już w pierwszej połowie pojedynku z Borussią Dortmund (0:1) doznał urazu, ale dograł do końca meczu. We wtorek kapitan reprezentacji Polski udał się jednak z drużyną do Rosji. Mistrz Niemiec poinformował, że wraz z trenerem Carlo Ancelottim weźmie udział w przedmeczowej konferencji prasowej.

W składzie Bayernu zabraknie natomiast bramkarza Manuela Neuera, który nabawił się kontuzji łydki, oraz Chilijczyka Vidala, Holendra Robbena, Hiszpana Javi Martineza i reprezentanta Francji Kingsleya Comana.

Zarówno ekipa z Monachium, która zajmuje drugie miejsce w grupie D, jak i lider Atletico Madryt zapewniły sobie już awans do fazy pucharowej. Hiszpański klub ma trzy punkty przewagi nad niemieckim zespołem. Na koniec rundy grupowej te dwie drużyny zmierzą się 6 grudnia na stadionie Bayernu.

Teoretycznie mamy jeszcze szansę na awans z pierwszego miejsca. Jeśli spojrzeć na sytuacje w innych grupach, to jednak pozycja lidera nie zawsze jest atutem - zaznaczył prezes niemieckiego klubu Karl-Heinz Rummenigge, nawiązując do tego, że wiele czołowych zespołów może zająć na koniec fazy grupowej drugie miejsce w swojej grupie i w 1/8 finału trafi na drużynę z pierwszej pozycji.