Dobre wieści dla Legii napłynęły z Lizbony. Tam Sporting, grający od 64. minuty w dziesiątkę (czerwona kartka Joao Pereiry), uległ Realowi Madryt 1:2. Decydującą bramkę zdobył w końcówce spotkania napastnik "Królewskich" Karim Benzema.

Taki wynik oznacza, że w ostatniej kolejce - 7 grudnia - mającej obecnie jeden punkt Legii wystarczy zwycięstwo u siebie w każdych rozmiarach nad Sportingiem (3 pkt), aby zająć trzecie miejsce.

Z kolei Real po raz 20. z rzędu zapewnił sobie awans do fazy pucharowej LM. Wciąż nie wiadomo jednak, czy wygra grupę F. Obecnie ma 11 punktów i traci dwa do Borussii.

Oprócz "Królewskich" awans do 1/8 finału we wtorek zapewniły sobie Leicester City, Juventus Turyn, Bayer Leverkusen i AS Monaco Kamila Glika.

Przedstawiciel francuskiej ekstraklasy pokonał u siebie Tottenham Hotspur 2:1. Obrońca reprezentacji Polski rozegrał całe spotkanie - po jego faulu (żółta kartka) sędzia podyktował rzut karny dla gości, który wykorzystał Harry Kane. Bramki dla Monaco zdobyli Djibril Sidibe i Thomas Lemar.

Drużyna Glika (11 pkt) zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie E. Z drugiego awansuje Bayer Leverkusen, który w najwcześniej rozegranym wtorkowym spotkaniu zremisował na wyjeździe z CSKA Moskwa 1:1.

Leicester City, bez Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego w kadrze, pokonał u siebie FC Brugge 2:1. Mistrzowie Anglii (13 pkt) są już pewni pierwszego miejsca w grupie G. Wicelider FC Porto (8) zremisował na wyjeździe z FC Kopenhaga 0:0.

W hicie grupy H Sevilla przegrała u siebie z Juventusem 1:3. Ekipa z Turynu ma 11 punktów i zapewnione pierwsze miejsce. Druga jest Sevilla (10), a trzeci Olympique Lyon. Zespół Macieja Rybusa pokonał na wyjeździe 1:0 pozostający bez punktu Dinamo Zagrzeb i zachował szansę awansu do fazy pucharowej. Polak grał od 88. minuty.

W środę kolejne mecze grupowe. Szlagierowo zapowiada się spotkanie grupy A w Londynie, gdzie zmierzą się dwie drużyny pewne awansu - Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Dalej zagrają także na pewno występujące w grupie D Atletico Madryt i Bayern Monachium Robert Lewandowskiego. Hiszpanie podejmą PSV Eindhoven, a niemiecki zespół zagra w Rosji z FK Rostów.

Wyniki i tabele:

grupa E

CSKA Moskwa - Bayer Leverkusen 1:1

AS Monaco - Tottenham Hotspur 2:1

tabela:

M Z R P bramki pkt

1. AS Monaco 5 3 2 0 9-4 11 - awans

2. Bayer Leverkusen 5 1 4 0 5-4 7 - awans

3. Tottenham Hotspur 5 1 1 3 3-5 4

4. CSKA Moskwa 5 0 3 2 4-8 3

grupa F

Borussia Dortmund - Legia Warszawa 8:4

Sporting Lizbona - Real Madryt 1:2

tabela:

1. Borussia Dortmund 5 4 1 0 19-7 13 - awans

2. Real Madryt 5 3 2 0 14-8 11 - awans

3. Sporting Lizbona 5 1 0 4 5-7 3

4. Legia Warszawa 5 0 1 4 8-24 1

grupa G

FC Kopenhaga - FC Porto 0:0

Leicester City - FC Brugge 2:1

tabela:

1. Leicester City 5 4 1 0 7-1 13 - awans

2. FC Porto 5 2 2 1 4-3 8

3. FC Kopenhaga 5 1 3 1 5-2 6

4. FC Brugge 5 0 0 5 2-12 0

grupa H

FC Sevilla - Juventus Turyn 1:3

Dinamo Zagrzeb - Olympique Lyon 0:1

tabela:

1. Juventus Turyn 5 3 2 0 9-2 11 - awans

2. FC Sevilla 5 3 1 1 7-3 10

3. Olympique Lyon 5 2 1 2 5-3 7

4. Dinamo Zagrzeb 5 0 0 5 0-13 0