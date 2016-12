Michał Pazdan zapewnił, że przed piątkowym spotkaniem z Wisłą Płock nie było mowy o tym, aby któryś z legionistów myślami był już przy meczu z portugalską drużyną.

Jeśli ktoś wychodzi na spotkanie i myśli już o kolejnym, które rozegra za pięć dni, to nigdy nie będzie dobrze wyglądał na boisku. Trzeba się skupiać tylko i wyłącznie na tym, co jest teraz do wykonania. Jednak takie mecze jak ten piątkowy musimy wygrywać. To niedopuszczalne, że prowadząc 2:0 pozwalamy doprowadzić do remisu. Mówi się, że takie mecze trzeba przepychać i my powinniśmy to spotkanie przepchnąć, a potem o nim zapomnieć - podkreślił obrońca reprezentacji Polski.