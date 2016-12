Według prognoz pogody, piłkarze będą rywalizowali przy minusowej temperaturze.

W podobnym tonie na temat panujących warunków atmosferycznych wypowiedział się Kostarykanin Bryan Ruiz.

Trener Legii Jacek Magiera na swojej konferencji prasowej powiedział, że faworytem środowego starcia jest portugalski zespół.

W sobotę Sporting pokonał na wyjeździe Vitorię Setubal 2:0, ale zespół z Lizbony krytykowany był za styl, w jakim odniósł zwycięstwo.

Choć Sportingowi zależy na awansie, to ze słów trenera portugalskiego zespołu wynika, że nie traktują tego spotkania jak o najwyższą stawkę.

Jeżeli awansujemy do Ligi Europejskiej, to będzie super. Jeżeli jednak tak się nie stanie, to trudno będzie mówić, że jest to największe rozczarowanie w naszym życiu. Jeśli już, to bardziej jestem rozczarowany brakiem awansu z grupy F. Z drugiej strony trafiliśmy do bardzo ciężkiej grupy. Mogliśmy wcześniej zapewnić sobie awans do Ligi Europejskiej, ale nieco skomplikował naszą sytuację Real Madryt, który przy Łazienkowskiej zremisował. W środę spotkają się dwa równorzędne zespoły – ocenił Jesus.