Legia zajęła w grupie F trzecie miejsce, za Borussią Dortmund i Realem Madryt, i zapewniła sobie udział w 1/16 finału Ligi Europejskiej. Za występ w tej fazie to kasy stołecznego klubu wpłynie kolejne pół miliona euro.

Mistrzowie Polski awansowali do elitarnych rozgrywek, eliminując latem kolejno: bośniacki zespół Zrinjski Mostar, słowacki AS Trencin oraz FC Dundalk z Irlandii. Za udane kwalifikacje drużyna zarobiła ok. 2,7 mln euro.

Największym zastrzykiem gotówki był sam udział w fazie grupowej - to dla każdego z 32 klubów zarobek w wysokości 12,7 mln euro.

Bez względu na wyniki, Legia miała więc już zagwarantowane ok. 15,4 mln euro. Kolejne 2 mln zarobiła za remis u siebie z Realem w 4. kolejce i zwycięstwo ze Sportingiem Lizbona w 6. kolejce.

Każdy remis oznacza 500 tys. euro, natomiast każde zwycięstwo w fazie grupowej LM wyceniono na 1,5 mln.

Zdobywca Pucharu Europy otrzyma w nagrodę 15,5 mln euro. Najlepsi mogą łącznie we wszystkich fazach zarobić ponad 50 mln euro.

Do tego dochodzi udział w zyskach ze sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych. W tej puli do podziału będzie 507 mln euro. Jak poinformowała UEFA, łącznie wśród uczestników LM rozdystrybuowanych zostanie prawie 1,27 mld euro.