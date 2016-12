Dzięki wygranej polski zespół zajął trzecie miejsce w grupie F i wiosną zagra w 1/16 finału Ligi Europejskiej.

To było niesamowite i na długo to zapamiętam. Do naszej szatni przyszedł prezydent Andrzej Duda i śpiewał z nami – wspomniał po spotkaniu Prijovic.