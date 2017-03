Zawodnicy, w tym Grzegorz Krychowiak, wylądowali w Paryżu ok. 4 nad ranem. Tam czekała na nich grupa ok. 30 zdenerwowanych fanów. Służby porządkowe nie dopuściły do konfrontacji, ale kibice otoczyli samochód Thiago Motty. Ten ruszył i potrącił jednego z nich. Fan doznał urazu pleców i musiał zostać przewieziony do szpitala.

Policja otworzyła dochodzenie, ale na razie strony nie były przesłuchiwane.

PSG w pierwszym meczu u siebie wygrało 4:0. Do Barcelony drużyna poleciała pewna siebie i długo miała awans do ćwierćfinału w rękach. W siedmiu ostatnich minutach paryska ekipa straciła jednak trzy bramki i ostatecznie przegrała 1:6. W kolejnej rundzie Champions League znalazła się "Duma Katalonii".

"Upokorzenie, wstyd, kompromitacja" - takich słów używają francuscy dziennikarze.

Gazeta "Le Figaro" napisała: "Paris Saint Germain wszystko zepsuło. Paryżanie zostali upokorzeni w Barcelonie". W "Le Equipe" na pierwszej stronie widniało tylko: "Nie do opisania", a później dziennikarze napisali o historycznym "utonięciu statku". Bardzo surowo ocenili także piłkarzy. Większość zawodników dostała niską notę "2".

Inna gazeta "Le Monde" oceniła, że to największe fiasko w historii francuskiego futbolu. Z kolei dziennik "Le Parisien" wspomniał, że na własne życzenie pożegnała się z Ligą Mistrzów.