Mistrz Anglii Leicester City zakończył debiutancki sezon w Lidze Mistrzów na ćwierćfinale. Po porażce w Madrycie z Atletico 0:1 w ubiegłym tygodniu, "Lisy" ambitnie dążyły przed własną publicznością do odrobienia strat, ale losy awansu praktycznie rozstrzygnęły się w 26. minucie, kiedy głową do siatki trafił Saul Niguez.

To oznaczało, że gospodarze musieli uzyskać trzy gole i nie stracić żadnego, aby znaleźć się w kolejnej rundzie. Atletico nie dało sobie strzelić trzech bramek w Champions League od 16 września 2014 roku, kiedy uległo Olympiakosowi Pireus 2:3.

We wtorek hiszpańska drużyna straciła tylko jednego gola. W 61. minucie zdobył go Jamie Vardy. To dodało "Lisom" sił, mistrzowie Anglii stworzyli jeszcze kilka okazji bramkowych, ale żadnej nie udało się wykorzystać. Remis okazał się zwycięski dla Atletico, które w półfinale Champions League zagra po raz trzeci w czterech ostatnich sezonach.

>>>Leicester City - Atletico Madryt 1:1 (0:1)

Bramki: dla Leicester City - Jamie Vardy (61); dla Atletico - Saul Niguez (26). Sędzia: Gianluca Rocchi (Włochy)

Pierwszy mecz - 0:1; awans - Atletico

Leicester City: Kasper Schmeichel - Danny Simpson, Wes Morgan (84. Daniel Amartey), Yohan Benalouane (46. Ben Chilwell), Christian Fuchs - Ryiad Mahrez, Wilfred Ndidi, Danny Drinkwater, Marc Albrighton - Shinji Okazaki (46. Jose Ulloa), Jamie Vardy

Atletico: Jan Oblak - Juanfran (56. Lucas Hernandez), Stefan Savic, Diego Godin, Filipe Luis (74. Angel Correa) - Saul Niguez, Gabi, Jose Maria Gimenes, Koke - Yannick Carrasco (69. Fernando Torres), Antoine Griezmann