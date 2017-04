Niemiecka policja - informuje RMF FM - zatrzymała 28-letniego Siergieja W. To on, zdaniem śledczych podłożył bombę pod autokar z piłkarzami Borussii Dortmund. Okazuje się też, że atak wcale nie był zamachem terrorystycznym, tylko miał podłoże ekonomiczne.

Zatrzymany w Rottenburgu Rosjanin uznał, że zamach na autokar doprowadzi do spadku akcji klubu. Jako, że miał wykupione opcje na 15 tys. walorów Borussii, to kupiłby je po dużo niższej cenie, a po odbiciu się kursu, zarobiłby fortunę. By odwrócić od siebie uwagę, zostawił na miejscu zbrodni listy, kierujące podejrzenia czy to na skrajną prawicę, czy na islamistów.