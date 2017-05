W pierwszym spotkaniu obie bramki dla zespołu "Starej Damy" strzelił Gonzalo Higuain. Argentyńczyk przyćmił blask Kyliana Mbappe, który w tym sezonie jest centralną postacią zespołu z Księstwa.

Około 30 minut po meczu wyjazdowym AS Monaco z Manchesterem City (5:3 dla City w 1/8 finału LM - PAP) napisałem wiadomość do naszego dyrektora: +Ci zawodnicy mogą dotrzeć do finału. Są naprawdę silni+. To pokazuje jak wiele szacunku mamy dla rywali. AS Monaco gra pozytywny, energiczny futbol, a w zespole są doświadczeni zawodnicy, którzy dysponują dobrymi warunkami fizycznymi. Wiemy jednak, że jeśli chcemy po raz kolejny triumfować w Lidze Mistrzów, to musimy pokonać kolejną przeszkodę. W kategoriach piłkarskich to przeszkoda przynajmniej tak trudna jak Barcelona - powiedział 39-letni bramkarz Juventusu Gianluigi Buffon w wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie UEFA.