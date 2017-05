Real to mój zespół i będę go wspierał, ale serce mówi mi, że Buffon powinien mieć triumf w Champions League. Zasłużył sobie na to swoją postawą przez całą karierę. Miał bardzo udany sezon i pokazał, że w wieku 39 lat ciągle można być wybitnym bramkarzem. Broni honoru wiekowych zawodników, takich jak ja czy Petr Cech - ocenił 36-letni Casillas w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport".