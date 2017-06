Mecze zaplanowano na 11/12 i 18/19 lipca, a Legia rozpocznie rywalizację na wyjeździe.

Przed rokiem na tym samym etapie Legia zmierzyła się ze Zrinjskim Mostar z Bośni i Hercegowiny. Na Bałkanach zremisowała 1:1, a przed własną publicznością wygrała 2:0.

Tym razem mistrzowie Polski znów mogli trafić na Zrinjskiego lub Dundalk FC (Irlandia), który z kolei w poprzednim sezonie pokonali w ostatniej, czwartej rundzie - 2:0 i 1:1. Podopieczni trenera Jacka Magiery mogli wylosować także kogoś rozpoczynającego zmagania od pierwszej rundy.

Przeciwnikiem będzie jednak drużyna z liczącego zaledwie 11,5 tysiąca mieszkańców miasta Mariehamn. W październiku 2016 sensacyjnie sięgnęła po pierwsze w historii klubu mistrzostwo Finlandii. Media ochrzciły zespół mianem "mini-Leicester", nawiązując do niespodziewanego mistrza Anglii.

IFK Mariehamn w końcowej tabeli o trzy punkty wyprzedziło dysponującego ponad trzykrotnie większym budżetem, 27-krotnego mistrza HJK Helsinki. Trzecie miejsce zajęło broniące tytułu SJK Seinajoki.

Mariehamn to stolica Wysp Alandzkich. Archipelag jest szwedzkojęzyczny i posiada sporą autonomię. Ma własną reprezentację, ale nie należy ona ani do FIFA, ani do UEFA.

W Finlandii gra się systemem wiosna-jesień, dlatego sezon w pełni. W niedzielę ekipa z Mariehamn u siebie wygrała z JJK Jyvaskyla 2:1, a w tabeli zajmuje trzecie miejsce. Tracą 11 pkt do HJK Helsinki, ale też mają jeden mecz mniej rozegrany.

By zagrać w fazie grupowej Champions League, Legia musi wyeliminować trzech rywali.

Pary 1. rundy kwalifikacyjnej LM (mecze 27/28 czerwca i 4/5 lipca):

Vikingur Gota (Wyspy Owcze) - Trepca '89 Mitrowica (Kosowo)

Linfield Belfast (Irlandia Północna) - La Fiorita Montegiardino (San Marino)

The New Saints (Walia) - Europa FC (Gibraltar)

FC Santa Coloma (Andora) - Alaszkiert Erywan (Armenia)

Hibernians (Malta) - FCI Tallinn (Estonia)

Pary 2. rundy kwalifikacyjnej LM (mecze 11/12 i 18/19 lipca):

IFK Mariehamn (Finlandia) - Legia Warszawa

APOEL Nikozja (Cypr) - Dudelange (Luksemburg)

Żalgiris Wilno (Litwa) - Łudogorec Razgrad (Bułgaria)

Karabach Agdam (Azerbajedżan) - FC Samtredia (Gruzja)

Partizan Belgrad (Serbia) - Buducnost Podgorica (Czarnogóra)

Hibernians (Malta) lub FCI Tallinn (Estonia) - Red Bull Salzburg (Austria)

Sheriff Tiraspol (Mołdawia) - FK Kukesi (Albania)

FK Astana (Kazachstan) - Spartaks Jurmala (Łotwa)

BATE Borysów (Białoruś) - FC Santa Coloma (Andora) lub Alaszkiert Erywan (Armenia)

MSK Żilina (Słowacja) - FC Kopenhaga (Dania)

Hapoel Beer Szewa (Izrael) - Honved Budapeszt (Węgry)

NK Rijeka (Chorwacja) - The New Saints (Walia) lub Europa FC (Gibraltar)

Malmoe FF (Szwecja) - Vardar Skopje (Macedonia)

Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) - NK Maribor (Słowenia)

Dundalk (Irlandia) - Rosenborg Trondheim (Norwegia)

Hafnarfjoerdur (Islandia) - Vikingur Gota (Wyspy Owcze) lub Trepca '89 Mitrowica (Kosowo)

Linfield Belfast (Irlandia Północna) lub La Fiorita Montegiardino (San Marino) - Celtic Glasgow (Szkocja)