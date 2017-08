Losowanie odbyło się w czwartek w Monako.

Borussia Łukasza Piszczka trafiła na Real po raz drugi z rzędu. W poprzednim sezonie zakończyła rywalizację wyżej od mistrza Hiszpanii, wyprzedzając wówczas Legię Warszawa i Sporting Lizbona.

AS Monaco Kamila Glika zmierzy się w grupie G z FC Porto, Besiktasem Stambuł i RB Lipsk. Z kolei rywalami Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego w grupie D będą Barcelona, Olympiakos Pireus i Sporting Lizbona.

Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, trafiło do grupy F z Szachtarem Donieck, Manchesterem City i Feyenoordem Rotterdam.

Skład grup Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18: Grupa A: Benfica Lizbona, Manchester United, FC Basel, CSKA Moskwa Grupa B: Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic Glasgow Grupa C: Chelsea Londyn, Atletico Madryt, AS Roma, Karabach Agdam Grupa D: Juventus Turyn, Barcelona, Olympiakos Pireus, Sporting Lizbona Grupa E: Spartak Moskwa, Sevilla, Liverpool, NK Maribor Grupa F: Szachtar Donieck, Manchester City, Napoli, Feyenoord Rotterdam Grupa G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Stambuł, RB Lipsk Grupa H: Real Madryt, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nikozja