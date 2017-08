Losowanie odbyło się w czwartek w Monako.

Lewandowskiemu i Teodorczykowi przyjdzie zmierzyć się m.in. z najdroższym piłkarzem świata - Neymarem z PSG. Brazylijczyk jest zawodnikiem paryskiego zespołu od tego sezonu. Przeszedł do niego z Barcelony za 222 miliony euro.

- Emocjonująca grupa ze świetnymi drużynami, na czele z PSG. Dla mnie to już jest piękna historia - trafić na swój były klub. Celtic ma niesamowite wsparcie od swoich kibiców, nie można też nie docenić mistrza Belgii Anderlechtu. Mamy trzech różnych, ale trudnych przeciwników - powiedział trener Bayernu Włoch Carlo Ancelotti.

Pochwał bawarskiej drużynie nie szczędził prezes PSG Nasser Al-Khelaifi.

- Bayern to silny rywal, prowadzony przez świetnego trenera "Grande Carlo". Mamy do tego zespołu szacunek, ale to też zaszczyt, że będziemy mogli zmierzyć się z nim po raz pierwszy od kiedy zostaliśmy właścicielami PSG - powiedział Katarczyk.

Borussia Dortmund Łukasza Piszczka trafiła na walczący o trzeci kolejny triumf Real po raz drugi z rzędu. W poprzednim sezonie zakończyła rywalizację wyżej od "Królewskich", wyprzedzając wówczas także Legię Warszawa i Sporting Lizbona. Do grupy H trafił także wicemistrz Anglii Tottenham Hotspur oraz mistrz Cypru APOEL Nikozja.

AS Monaco Kamila Glika zmierzy się w grupie G z FC Porto, Besiktasem Stambuł i RB Lipsk. Z kolei rywalami Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego w grupie D będą Barcelona, Olympiakos Pireus i Sporting Lizbona. Trenerem greckiego zespołu jest Albańczyk Besnik Hasi, były szkoleniowiec Legii, natomiast piłkarzem tej drużyny jest były gracz mistrza Polski Belg Vadis Odjidja-Ofoe.

Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, trafiło do grupy F z Szachtarem Donieck, Manchesterem City i Feyenoordem Rotterdam.

Karabach Agdam Jakuba Rzeźniczaka wydaje się "skazany na pożarcie" w silnej grupie C, w której zagrają także mistrz Anglii Chelsea Londyn, Atletico Madryt oraz AS Roma.

Pierwsza kolejka Champions League odbędzie się 12-13 września, a faza grupowa zakończy się 5-6 grudnia. Finał zostanie rozegrany 26 maja w Kijowie.

Skład grup Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18: Grupa A: Benfica Lizbona, Manchester United, FC Basel, CSKA Moskwa Grupa B: Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic Glasgow Grupa C: Chelsea Londyn, Atletico Madryt, AS Roma, Karabach Agdam Grupa D: Juventus Turyn, Barcelona, Olympiakos Pireus, Sporting Lizbona Grupa E: Spartak Moskwa, Sevilla, Liverpool, NK Maribor Grupa F: Szachtar Donieck, Manchester City, Napoli, Feyenoord Rotterdam Grupa G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Stambuł, RB Lipsk Grupa H: Real Madryt, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nikozja