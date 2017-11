W środę hiszpański klub oficjalnie potwierdził chorobę swojego szkoleniowca.

Służby medyczne FC Sevilla donoszą, że u trenera pierwszego zespołu Eduardo Berizzo zdiagnozowano nowotwór gruczołu krokowego. Kolejne badania zdecydują, jakie leczenie zostanie podjęte. FC Sevilla chce teraz pokazać pełne wsparcie trenerowi i życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Hiszpańskie media podają, że o chorobie szkoleniowca wcześniej dowiedzieli się piłkarze klubu. 48-letni trener miał poinformować ich o tym w przerwie wtorkowego spotkania z Liverpoolem. Wówczas "The Reds" prowadzili 3:0.

>>>Sevilla - Liverpool 3:3. Zobacz gole

Musieliśmy wyjść na boisko z innym nastawieniem do kibiców i naszego szefa. Zmusił nas do takiej gry - powiedział argentyński pomocnik Sevilli Ever Banega.