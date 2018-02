Barcelona w tym sezonie pozostaje niepokonana w rodzimej ekstraklasie, w której wyraźnie prowadzi, i w Lidze Mistrzów. Jedynej porażki, nie licząc dwóch sierpniowych potyczek o Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt, doznała w styczniu Pucharze Króla - z lokalnym rywalem Espanyolem 0:1, ale w rewanżu odrobiła straty i wciąż ma szanse na trzy trofea.

Chelsea, obecnie czwarta w Premier League, ma przełomie stycznia i lutego złapała zadyszkę, przegrała trzy mecze, ale później przyszło ligowe zwycięstwo nad West Bromwich Albion 3:0 i Hull City 4:0 w Pucharze Anglii. Conte nie ukrywał jednak po piątkowym występie, że on i jego piłkarze myślami wybiegają już do potyczki z Barcelony.

Zagramy z jedną z najlepszych drużyn w świecie, być może faworytem Ligi Mistrzów. Z drugiej strony można na to patrzeć, jak na okazję do zmierzenia się ze znakomitym rywalem, wielką i uznaną marką, z którą nie każdy ma okazję się sprawdzić. Wydaje się, że nie mamy nic do stracenia, a możemy udowodnić, ile naprawdę jesteśmy warci. By jednak liczyć na sukces, musimy rozegrać perfekcyjny mecz - tłumaczył Conte.