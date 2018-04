Bayern do środowego spotkania przystępuje jako świeżo upieczony mistrz Niemiec. Bawarski zespół po wyjazdowym zwycięstwie z Augsburgiem 4:1 zapewnił sobie szósty z rzędu, a 28. w historii tytuł. Spotkanie z ławki rezerwowych obejrzał Lewandowski, podobnie jak kilku innych podstawowych graczy.

W tym roku chcemy zdobyć wszystko, co jest do zdobycia. Ta drużyna ma wielkie ambicje. Zawodnicy już koncentrują się na środowym spotkaniu. Koniecznie chcemy awansować do półfinału - podkreślił prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge.