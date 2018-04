Real przegrał w rewanżu 1/4 finału przed własną publicznością z mistrzem Włoch 1:3, ale dzięki wyjazdowemu zwycięstwu osiem dni wcześniej 3:0 awansował do kolejnej rundy. Przesądzająca o tym bramka padła z rzutu karnego w doliczonej czasie drugiej połowy.

Ramos oglądał spotkanie z trybun, ale gdy jego koledzy stracili trzeciego gola, podniósł się ze swojego miejsca i udał się do strefy przed wejściem do tunelu dla zawodników. Przepisy zabraniają jednak przebywania w tym miejscu piłkarzom, którzy nie są uprawnieni do gry.

Oficjalnej decyzji w sprawie 32-letniego obrońcy jeszcze nie podjęto, ale jak przypomniała gazeta "Marca", w podobnej sytuacji znalazł się jego były klubowy kolega Hiszpan Xabi Alonso. W 2014 roku zachował się podobnie podczas finału Ligi Mistrzów, a później został zawieszony na mecz Superpucharu UEFA.