Pomocnik mistrza Niemiec urazu doznał podczas niedzielnego treningu.

Poślizgnął się i wykręcił kolano. Rozmawiałem z lekarzem, który zrobił już prześwietlenie. Arturo musi zostać poddany drobnej operacji artroskopowej. Jest już w drodze do Augsburga. To na pewno wykluczy go z gry na krótki okres - powiedział trener bawarskiego zespołu Jupp Heynckes.