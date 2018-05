Pola Lis była całym sercem za "The Reds". Dosłownie! Jej chłopak, Kamil Grabara jest bramkarzem Liverpoolu. Na razie młody polski golkiper nie zadebiutował jeszcze w pierwszym zespole, ale według fachowców w przyszłości bluza z numerem "1" może należeć do niego. Po tym co wczoraj pokazał w Kijowie Loris Karius jest to bardzo prawdopodobne.

Ja to wiadomo, Real, a moje dziecko w koszulce bramkarza Liverpoolu. Upiera się, że jakiś dobry.😉 pic.twitter.com/NvzJLBOdUP — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 26 maja 2018