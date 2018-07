Redakcja Dziennik.pl

W pierwszej rundzie Legia była lepsza od irlandzkiego Cork City FC, a słowacki zespół wyeliminował Zrinjski Mostar z Bośni i Hercegowiny. Trenerem mistrza Słowacji jest były trener Piasta Gliwice Radoslav Latal. Wśród jego podopiecznych są piłkarze znani z polskich boisk.

Obie drużyny od porażek zaczęły rywalizację w rodzimych ligach. Legia u siebie uległa Zagłębiu Lubin 1:3, a Spartak na wyjeździe przegrał z FK Senica 0:1.

Chorwacki trener "Wojskowych" nie będzie mógł skorzystać we wtorek z kontuzjowanych Michała Kucharczyka i Francuza Williama Remy'ego. Do gry są za to gotowi Carlitos i Domagoj Antolic.

Aby awansować do fazy grupowej LM, mistrz Polski musi wyeliminować w sumie czterech rywali. W przypadku awansu Legia w trzeciej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Crvena Zvezda Belgrad - Suduva Mariampol.