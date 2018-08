Losowanie odbyło się w czwartek w Monako.

Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego znalazł się w grupie E z Benfiką Lizbona, Ajaksem Amsterdam i AEK Ateny.

Z kolei SSC Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, trafiło do grupy C z Paris Saint Germain, Liverpoolem (trzecim bramkarzem jest Kamil Grabara) i Crveną Zvena Belgrad.

Natomiast Lokomotiw Moskwa, w którym występują Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak, trafił do grupy D FC Porto, Schalke 04 Gelsenkirchen i Galatasaray Stambuł.

Rywalami Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego w grupie H będą Manchester United, Valencia, Young Boys Berno.

Legia Warszawa odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji LM w rywalizacji ze Spartakiem Trnawa. Mistrzowie Słowacji w kolejnej musieli uznać wyższość Crvenej Zvezdy Belgrad.

Finał zaplanowany jest na 1 czerwca w Madrycie na stadionie Atletico.

Skład grup Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19:

Grupa A: Atletico Madryt, Borussia Dortmund, AS Monaco, FC Brugge

Grupa B: Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Inter Mediolan

Grupa C: Paris Saint Germain, SSC Napoli, Liverpool, Crvena Zvena Belgrad

Grupa D: Lokomotiw Moskwa, FC Porto, Schalke 04 Gelsenkirchen, Galatasaray Stambuł

Grupa E: Bayern Monachium, Benfica Lizbona, Ajax Amsterdam, AEK Ateny

Grupa F: Manchester City, Szachtar Donieck, Olympique Lyon, Hoffenheim

Grupa G: Real Madryt, AS Roma, CSKA Moskwa, Viktoria Pilzno

Grupa H: Juventus Turyn, Manchester United, Valencia, Young Boys Berno