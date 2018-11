Szczęsny na rozgrzewce przed mecze Ligi Mistrzów z Manchesterem United trafił piłką w głowę Dybalę. Napastnik Juventusu padł na murawę, jak rażony piorunem. Polak szybko podbiegł do swojego klubowego kolegi, by go przeprosić. Argentyńczyk kipiał ze wściekłości. Dopiero całus w bolące miejsce załagodził całą sprawę.