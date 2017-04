W rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów stratę w Madrycie próbował odrobić Bayern Monachium, który u siebie uległ Realowi 1:2. Od pierwszej minuty w składzie Bawarczyków grał Robert Lewandowski. Polak strzelił gola, ale do awansu to nie wystarczyło. "Królewscy" Po dogrywce i przy dużej pomocy arbitra wygrali 4:2. Dzięki temu to oni zagrają w półfinale.