Lewandowski z podbitym okiem. Zobacz, jak Polak został sponiewierany w meczu Ligi Mistrzów

Bayern Monachium wyeliminował Sevillę i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu piłkarze hiszpańskiej drużyny robili wszystko, by zatrzymać Roberta Lewandowskiego. Polak, który wyszedł w podstawowym składzie został mocno poturbowany. Rywale często bezpardonowo go atakowali, nawet kiedy nie był już przy piłce. W efekcie napastnik mistrzów Niemiec opuścił boisko w 77. minucie obolały i podbity lewym okiem.