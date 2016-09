Decydująca o wyniku była pierwsza połowa, którą gospodarze całkowicie przespali. "The Reds" rządzili na murawie i ich ofensywna gra przyniosła efekty. W 17. minucie bramkę zdobył Dejan Lovren, a w 36. Jordan Herdenson. Zwłaszcza to drugie trafienie było niezwykłej urody.

>>>Chelsea - Liverpool 1:2. Zobacz gole

Po zmianie stron Chelsea wyraźnie odżyła i miała więcej okazji do zdobycia gola. W 61. minucie kontaktową bramkę zdobył Diego Costa, ale kibice Liverpoolu do samego końca musieli drżeć. Ostatecznie ekipa Juergena Kloppa dopisała sobie trzy punkty. To trzecie zwycięstwo "The Reds" w piątym spotkaniu.

Niepokonane w lidze angielskiej pozostają Manchester City i Everton. Pierwsza z tych dwóch drużyn zmierzy się u siebie z drużyną Artura Boruca Bournemouth, a Everton zagra przed własną publicznością z Middlesbrough. Oba spotkania w sobotę.